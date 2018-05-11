عضو برلمانية الشعب الجمهوري يطالب بالعودة إلى النظام الفردي

أكد النائب خالد حماد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، تأييده لتعديل النظام الانتخابي الحالي، في إطار التعديلات المرتقب إجراؤها علي قانون مجلس النواب الحالي، والمقرر بدء تعديله بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة.



وأكد حماد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن النظام الفردي هو الأفضل للفترة الحالية، حيث أنه يقوم علي اختيار أفضل المرشحين وأكثرهم فاعلية في خدمة المواطنين.



واستطرد: "أما نظام القائمة فيعتمد علي بعض الشخصيات التي تتمتع بشعبية، فيما يتم استكمال القائمة بأسماء ليس لها أي تواجد جماهيري، بزعم أنهم خبراء فنيون سيسهمون في إثراء الحياة البرلمانية".



وتابع: "البرلمان يحتاج إلي سياسيين، وليس إلي فنيين أو تكنوقراط، وإذا كان هناك ضرورة للاستعانة ببعضهم، فيمكن تغطية تلك الحاجة من خلال النسبة المخصصة للتعيين".



وعن رأيه عن عدد المقاعد البرلمانية الحالية، أكد عضو برلمانية حزب الشعب الجمهوري، أن 600 عضو هو عدد كافي وملائم للكثافة السكانية الحالية.



وفي السياق ذاته، طالب النائب بضرورة إعادة النظر في وضع بعض الدوائر، مشيرًا إلي أن النواب هم الأقدر علي تحديد المشكلات التي تتعلق بها، وأضاف: "وأنا في حدود محافظتي الدقهلية، أري أن جميع الدوائر ملائمة، ما عدا دائرة واحدة، هي "منية النصر"، والتي تم تقسيمها إلي ثلاثة مراكز، وهو ما يتطلب زيادة عدد مقاعدها إلي ثلاثة مقاعد بدلا من اثنين، أو إعادة تقسيم مراكزها مرة أخرى".