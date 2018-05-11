القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
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الجمعة 11/مايو/2018 - 01:42 م

بـ85 جنيهًا للكيلو.. «التموين» تطرح 3 آلاف طن لحومًا سودانية

بـ85 جنيهًا للكيلو..
صلاح عامر
dostor.org/2165886

قال اللواء مجدي الشاطر، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن جميع السلع الغذائية متوافرة في المجمعات الاستهلاكية، وشركتي تجارة الجملة، وبتخفيضات من 15% إلى 25% خاصة اللحوم والدواجن المجمدة.

وتابع أنه يتم حاليا طرح نحو 10 آلاف طن دواجن مجمدة، بسعر 19 جنيهًا للكيلو، و5 آلاف طن لحوما مجمدة بسعر 60 جنيهًا، و3 آلاف طن لحوما سودانية طازجة بسعر 85 جنيهًا، وقابلة للزيادة في حالة زيادة الإقبال عليها.

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