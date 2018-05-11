"الشاطر": طرح مليون شنطة رمضانية بنصف التكلفة

قال اللواء مجدي الشاطر، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن 21 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك في معرض سوبر ماركت إكسبو "أهلا رمضان" بتخفيضات 25% على السلع الغذائية وغير الغذائية.



وأضاف: وتشمل شركات تجارة الجملة والمجمعات الاستهلاكية والمطاحن والمخابز وشركات الأغذية المحفوظة وشركات الزيوت.



وتابع، في تصريحات خاصة للدستور، أنه سيتم طرح مليون شنطة رمضانية في المناطق الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع بنصف التكلفة الإنتاجية.