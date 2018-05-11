"الفاو": مبادرة ندرة المياه منصة للتعاون بين الدول العربية

قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) جوزيه غرازيانو دا سيلفا، أن مبادرة ندرة المياه في الشرق الأدنى، وشمال أفريقيا التي أطلقتها الفاو، وصادقت عليها جامعة الدول العربية، تعد منصة للتعاون وتبادل المعرفة.



وأضاف المدير العام للفاو، في بيان للمنظمة اليوم أن تشكيل المبادرة هو الخطوة الأولى، لوضع خطط تحول استراتيجية خاصة بموارد المياه الشحيحة، منوها إلى أن هنالك ثمانية بلدان في المنطقة تعمل على وضع أنظمة محاسبة مائية قوية.



وأكد دا سيلفا أن "الأهمية القصوى لتعزيز عملية تكييف النظم الغذائية" في ظل تغير المناخ، مشيرًا إلى أن الزراعة الإيكولوجية لديها الكثير لتقدمه في مجال التخفيف من أثر غازات الدفيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

