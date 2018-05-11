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الجمعة 11/مايو/2018 - 01:34 م

البابا تواضروس يشارك في احتفالات اليوم الأخير لليوبيل الذهبي

البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
dostor.org/2165874

يشارك البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء غدًا السبت، في احتفالات اليوم الثالث والأخير، باليوبيل الذهبي، لتجلي العذراء فوق قبابها بكنيستها في حي الزيتون، عام 1968.

ويلقي بابا الكنيسة في التاسعة إلا الربع، أى الثامنة وخمس وأربعين دقيقة، من مساء اليوم الثالث والأخير كلمة، ليهنئ خلالها الأقباط بتلك المناسبة، ويذكر فضائل السيدة العذراء مريم، ويروى قصة الظهور حسب ما اعتمدها المجمع المقدس للكنيسة، وكذلك الصحف القومية للدولة، وذلك في مساحة زمنية تستغرق 45 دقيقة.

وفي سياق متصل، أكد البابا تواضروس، في كلمه مسجله له، أنها كانت ظهورات متميزة استمرت لشهور وسنوات، وشاهدها الملايين من المصريين والأجانب الذين أتوا إلى مصر، وشاهدها عدد كبير من المسؤولين في عدد كبير من قطاعات الدولة المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الظهورات كانت بمثابة تضميد لجراحات مصر عقب نكسة 1967.

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