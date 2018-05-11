مسئول روسي: أحبطنا هجومًا إرهابيًا استهدف احتفالات عيد النصر

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن الروسية أحبطت هجوما إرهابيا في العاصمة موسكو، أثناء إحياء ذكرى عيد النصر الروسي أول أمس الأربعاء.



وقال سيرومولوتوف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الناطقة بالإنجليزية، إنه تم اعتقال عدة مجموعات كانت تخطط للقيام بتفجيرات تستهدف مسيرة "الفوج الخالد" أثناء احتفالات موسكو بيوم النصر.



يذكر أن روسيا تحتفل في التاسع من مايو من كل عام بعيد النصر على "ألمانيا النازية" في الحرب العالمية الثانية؛ حيث يتم تقديم عروض عسكرية وشعبية بالساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو.