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الجمعة 11/مايو/2018 - 01:33 م

مباحثات إماراتية سنغافورية بشأن مستجدات الأوضاع فى المنطقة

الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان،
أش أ
dostor.org/2165871

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة خلال زيارته الرسمية إلى سنغافورة، نظيره السنغافوري فيفيان بالاكرشنان، وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع في العراق وسوريا واليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)،أن الجانبين استعرضا أيضا - خلال اللقاء - سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات وسنغافورة وتنمية أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي.
وشدد عبدالله بن زايد على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين،مشيرا إلى الحرص على تعزيزها والانطلاق بها نحو آفاق أرحب بما يواكب تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد فيفيان بالاكرشنان،أن العلاقات بين البلدين تزداد رسوخا وتشهد نموا على صعيد التعاون المشترك في العديد من المجالات، مشيدا معاليه بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.

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