إضافة "Windows Defender" على "جوجل كروم"

أضافت "مايكروسوفت" برنامج مكافحة الفيروسات "Windows Defender" على متصفح "جوجل كروم"، وهو يتضمن قائمة بعناوين URL الضارة التي سيتم حظرها في المتصفح، وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.



وفي حالة تطابق الرابط الخبيث مع القائمة سيقوم البرنامج بعرض اشة تحذير حمراء تخبرك يأن صفحة الويب التي ستفتحها ستكون ضارة.



ورغم أن متصفح كروم يحوي آلية خاصة به للدفاع عن أجهزة الكمبيوتر من البرمجيات الخبيثة وهجمات التصيد، إلا أن مايكروسوفت ترى أنها قادرة على فعل ذلك بشكل أفضل.



وتقول الشركة أن خدمتها الدفاعية تحمي بنسبة 99% وهي أعلى من النسب التي سجلتها جوجل 87% وموزيلا 70% في متصفحاتها، كما يمكن للمستخدمين تنزيل برنامج مكافحة فيروسات Windows Defender الخاص بـمايكروسوفت لمتصفح جوجل كروم مجانًا ويمكنك تنزيله من سوق كروم الإلكتروني.