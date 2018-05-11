القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
تكنولوجيا
الجمعة 11/مايو/2018 - 01:32 م

تعرف على مميزات وألوان هاتف "Xiaomi"

Xiaomi
Xiaomi
dostor.org/2165867

قررت إدارة شركات Xiaomi إزاحة الستار رسميا عن الهاتف Xiaomi Mi 6X، في اليوم 25 من شهر أبريل الجاري.

ووفقا لتسريبات جديدة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، فيبدو أن الهاتف Xiaomi Mi 6X سيكون متوفرًا بخمسة ألوان مختلفة على الأقل، وتشمل هذه الألوان الخمسة كل من اللون الوردي والأحمر والذهبي والأزرق والأسود. وسيكون هذا أول هاتف من شركة Xiaomi يأتي بهذه التشكيلة الواسعة من الألوان.

بغض النظر عن الألوان، فمن المتوقع أن يتم إصدار الهاتف Xiaomi Mi 6X على الصعيد العالمي تحت إسم Xiaomi Mi A2، وسيضم كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 20 ميجابكسل. وسيكون هذا الهاتف مشابها للهاتف Xiaomi Redmi Note 5 Pro وسيضم شاشة LCD بحجم 5.99 إنش وبنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 18:9. ويمكن رؤية الإختلافات الطفيفة بين الجهازين في الواجهة الأمامية حيث تتواجد الكاميرا الأمامية، وأشرطة الهوائي.

وبالعودة إلى الشائعات السابقة، فقد ذكرت أيضا بأن الهاتف Xiaomi Mi 6X سيضم المعالج Snapdragon 626، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB، وبطارية بسعة "2910mAh" عموما، ينبغي أن نحصل على كافة التفاصيل عندما سيتم الإعلان رسميا عن هذا الهاتف في الصين خلال الأسبوع المقبل.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

منذ أقل من شهر

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية

منذ أقل من شهرين

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية

منذ شهرين

لماذا يحتفل جوجل بعيد «العدد ط»؟

منذ 3 شهر

فيسبوك يخسر ملايين المستخدمين في أمريكا

الآن

استطلاع.. 54% من الإسرائيليين يتوقعون حربًا مع إيران

بالصور.. المحطات التى تعمل بالنظام القديم للتذكرة

مصر ترفض المشاركة فى احتفال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

السيسى: سعدت بالإنجاز العظيم للأيادى المصرية بالعاصمة الإدارية

الأكثر قراءة

30 سفيرًا بمراسم نقل السفارة الأمريكية للقدس

احتجاز راكب هاجم طاقم طائرة مصرية متوجهة إلى ألمانيا

تركيا تعتقل 300 من أفراد الجيش للاشتباه في صلتهم بـ«جولن»

مصدر بـ«ON»: لا رجعة عن وقف برنامجي يوسف الحسيني وأماني الخياط

ألبومات الصور

بالفيديو.. الزغاريد تصاحب مريم إلى مثواها الأخير

"عيش مع حماقى".. تطبيق جديد لـ"أورنج" (صور)

بالصور.. تكريم طارق عامر بحفل قادة الأعمال بالأهرام

افتتاح معارض «أهلًا رمضان»

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

الأكثر قراءة

30 سفيرًا بمراسم نقل السفارة الأمريكية للقدس

احتجاز راكب هاجم طاقم طائرة مصرية متوجهة إلى ألمانيا

تركيا تعتقل 300 من أفراد الجيش للاشتباه في صلتهم بـ«جولن»

مصدر بـ«ON»: لا رجعة عن وقف برنامجي يوسف الحسيني وأماني الخياط

كشكول

فتح باب الترشح لرئاسة 5 جامعات.. غدا

رئيس جامعة سوهاج يكشف سبب تأجيل الامتحانات

التعليم تشرف على تنفيذ سيناريو الإخلاء فى حالات الأزمات والكوارث فى مدرسة بالقاهرة

"إعلام مصر" تنظم محاضرة تعريفية حول آليات سوق العمل.. الأحد القادم

أزهر البحر الأحمر يختتم تدريبات تسكين المعلم المساعد

الأمصار

15 اصابة بنيران الاحتلال على حدود قطاع عزة

فتح معبر رفح 4 ايام بدءا من غد السبت حتى الثلاثاء في الاتجاهين

الرئيس الفرنسي بطل فيلم يعرض بمهرجان كان السينمائي

وزير الدفاع الإماراتي يبحث مع مسؤولين يابانيين سبل التعاون

محمد صلاح يرفض الانتقال لريال مدريد ويؤكد الاستمرار في ليفربول

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

علماء روس يصنعون 30 منتجًا من الطحالب البحرية

34 عالما يكشفون سبب صمود برج بيزا المائل أمام الكوارث

ما الذى يدمر الدماغ البشرى؟

ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

الصحة

7 فوائد لتناول سمك «التونة».. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
ads