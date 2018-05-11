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الجمعة 11/مايو/2018 - 01:31 م

محمد صلاح: مستمر مع ليفربول.. "مبسوط هنا"

محمد صلاح
محمد صلاح
أش أ
dostor.org/2165865

أكد نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، استمراره اللعب في صفوف النادي الإنجليزي الموسم القادم، ليضع حدًا للحديث عن رحيله فى نهاية الموسم الحالي.

وبسؤاله عن إمكانية رحيله، بعد موسم مبهر بقميص ليفربول، رد صلاح، في تصريحات لصحيفة الجارديان: "أنا سعيد للغاية هنا، وكل الأمور تسير على ما يرام، لدي طموحات كثيرة أسعى لتحقيقها في المستقبل مع ليفربول، لقد قدمنا موسمًا رائعًا، وتأهلنا لنهائي دوري الأبطال، كل من ينتمي لليفربول سعيد للغاية بما تحقق".

وأضاف: "إنها مجرد بداية، هذا موسمي الأول مع ليفربول، ونفس الحال بالنسبة للاعبين آخرين، لم أتابع كل مباريات ليفربول الموسم الماضي، ولكن أعتقد أن ما حققناه هذا الموسم لا يصدق. أثق أننا سنلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ففي طريقنا إلى المباراة النهائية، تخطينا أندية قوية مثل مانشستر سيتي وروما".

واختتم صلاح تصريحاته قائلا: "إنها مجرد بداية، نسعى للتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، كما نتطلع أيضًا لحصد اللقب القاري، سنلعب من أجل الفوز على ريال مدريد".

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