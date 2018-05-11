"القابضة للأغذية": أرصدة السكر الاحتياطية تكفى لنهاية 2018

كشف المهندس محمد عبد الرحيم، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، أن الأرصدة الاحتياطية من السكر تكفي احتياجات البلاد حتى نهاية العام الجاري بما يوازي 7 أشهر مقبلة.



وأشار إلى أن أسعار السكر ما زالت منخفضة السعر، وتتراجع ما بين 8 و9 جنيهات ونصف نتيجة تراجع الاسعار العالمية ووجوه فائض في الانتاج العالمي.



وتابع، في تصريحات خاصة للدستور، أن شركة السكر والصناعات التكاملية لديها منافذ تصل لنحو 20 منفذًا لطرح السكر بأسعار مخفضة للجمهور، وهى منتشرة في محافظتي القاهرة والجيزة.