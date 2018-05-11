كوريا الشمالية تعلن اكتمال برنامجها النووي

أبلغت كوريا الشمالية وكالة الأمم المتحدة للطيران، أنها لن تجري المزيد من التجارب الصاروخية المفاجئة؛ لأن برنامجها النووي اكتمل ولم يعد بحاجة لمثل هذه التجارب.



وأكدت شبكة "سكاي نيوز"، أن هذا التعهد جاء في ظل اجتماع ممثلي كوريا الشمالية ومنظمة الطيران المدني الدولي في بيونج يانج.



وقال ري يونغ سون، نائب المدير العام لإدارة الطيران في كوريا الشمالية: إن الاختبارات لن تجرى لأن "البرنامج الوطني للأسلحة النووية في كوريا الشمالية اكتمل"، مضيفا أن بلاده ستعزز تعاونها واتصالاتها بين السلطات العسكرية وسلطات الطيران المدني.



وجاء في بيان منظمة الطيران المدني الدولي، أن كوريا الشمالية تسعى إلى إعادة الخدمات الجوية المعلقة، وترغب في فتح طرق جديدة عبر مجالها الجوي لحركة المرور الجوية، ما يعني فتح مسارات جديدة لشركات الطيران الدولية التي تتجنب المجال الجوي الكوري الشمالي، وبالتالي توفير مسارات أسرع وأقل في استهلاك الوقود.