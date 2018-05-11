المؤتمر الإقليمي لـ"الفاو" يدعو لحلول سلمية لأزمات المنطقة

دعا غازي زعيتر، رئيس المؤتمر الإقليمي للشرق الأدني ووزير الزراعة اللبناني، إلى حلول سلمية لأزمات المنطقة، مشيرًا إلى أن "ثلث بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تشهد نزاعات أو تتأثر بها".



وقال في بيان وزعته منظمة الأغذية والزراعة " للفاو"، اليوم، إن هناك حاجة إلى "أعمال جماعية وواسعة النطاق" لمعالجة أضرار البنية التحتية والخسائر الاقتصادية ومشكلة النزوح واللجوء، مشيرًا إلى المشكلات التي يواجهها بلده لبنان في هذا المجال.