القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
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الجمعة 11/مايو/2018 - 01:30 م

غدًا.. "القومى للمسرح" يناقش عرض "الساعة الأخيرة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسن أمين
dostor.org/2165859

يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة المخرج القدير محمد الخولى، مساء غدًا السبت، ندوة لمناقشة العرض المسرحى "الساعة الأخيرة"، بمسرح الغد، وذلك عقب انتهاء العرض مباشرة.

وتأتي تلك الندوة فى إطار الندوات التطبيقية الشهرية لعروض البيت الفنى للمسرح التى ينظمها المركز.

الندوة يديرها الباحث المسرحي علي داوود، وذلك بحضور عدد من ناقد المسرح، على رأسهم محمد الروبي، ويدير الندوة باسم صادق.

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