فرنسا: الإفراج عن معتقلين أمريكان بكوريا سبب تغريدة ترامب

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أن تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالإعلان عن موعد ومكان عقد القمة مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، جاءت بعد ساعات من الإفراج عن الأمريكان الثلاثة، ووصولهم لواشنطن مع وزير الخارجية مايك بومبيو، حيث اعتبرها بادرة حسن نية من قبل كوريا الشمالية.



وقال ترامب، فور وصول المعتقلين: «أعتقد أن كيم يريد ضم كوريا الشمالية للعالم الحقيقي، وأعتقد أن لدينا فرصة جيدة جدا لنفعل شيئا عظيما.. من بين أكثر الإنجازات التى سأكون فخورا بها هى عندما ننزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية بأكملها».