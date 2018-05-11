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عالم
الجمعة 11/مايو/2018 - 11:55 ص

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال شرقى غزة

الاحتلال
الاحتلال
أش أ
dostor.org/2165742

أصيب شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لحظة إطلاقه بالونات بألوان علم فلسطين قبيل ظهر اليوم الجمعة شرق مدينة غزة، وذلك تزامنًا مع بدء توافد عشرات المواطنين الفلسطينيين إلى مناطق الشريط الحدودى شمال وشرق قطاع غزة، استعدادًا للمشاركة فى مسيرة العودة للجمعة السابعة على التوالي.

وأفاد شهود عيان بأن قناصة الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي على شاب لحظة إطلاقه بالونات بألوان علم فلسطين قرب موقع "ملكة" العسكرى شرق حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إصابته برصاصة فى قدمه، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

وانتشرت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، في عدة نقاط أقامتها على مقربة من السياج الحدودي شرق القطاع، لتقديم الإسعافات للجرحى والمصابين برصاص الاحتلال وقنابله المسيلة للدموع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الأول الأربعاء، الإحصائية التراكمية لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلى بحق المشاركين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة منذ 30 مارس وحتى اليوم، مخلفة 47 شهيدا.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الاعتداءات خلفت47 شهيدًا و8536 إصابة بجروح مختلفة واختناق بالغاز المسيل للدموع، مضيفة أن من الاصابات 4589 إصابة نقلت إلى المستشفيات، و3947 إصابة تعاملت معها النقاط الطبية الميدانية، ومن الشهداء 5 أطفال دون سن الـ18عاما.

وأوضحت أنه من الإصابات التي وصلت للمستشفيات 793 طفلًا، و283 سيدة، ومن حيث درجة الخطوة في مجمل الإصابات 166 خطيرة، و2119 متوسطة، و2198 طفيفة، و106 أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أنه من سبب الإصابات 2064 الرصاص الحي، و403 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و1094 حالة اختناق بالغاز، و847 إصابات أخرى، فيما أن الإصابات كانت 327 في الرقبة والرأس، و575 في الأطراف العلوية، و155 في الظهر والصدر، و207 في البطن والحوض، و2117 في الأطراف السفلية، و82 في أماكن متعددة، و24 حالة بتر من مجمل الإصابات، 19 في الأطراف السفلية، وحالة في الأطراف العلوية، و3 حالات في الأصابع، وحالة في جزء من الكاحل.

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