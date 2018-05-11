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الجمعة 11/مايو/2018 - 11:51 ص

عزل رئيسة المحكمة العليا فى الفلبين

عزل رئيسة المحكمة
وكالات
dostor.org/2165737

عزلت المحكمة العليا الفلبينية، اليوم الجمعة، رئيسة المحكمة، ماريا لورديس سيرينو، التي تعد من بين أبرز منتقدي الرئيس رودريجو دوتيرتي، في تصويت اعتبره نشطاء بمثابة «شهادة وفاة للديمقراطية» في البلاد.

وتعهدت رئيسة المحكمة العليا الفلبينية المعزولة، ماريا لورديس سيرينو، وهي أول امرأة ترأس السلطة القضائية، اليوم الجمعة، بمواصلة المعركة ضد الانتهاكات والتخويف تحت إدارة الرئيس رودريجو دوتيرتي، رغم عزلها من منصبها.

وقالت سيرينو، أمام حشد من الأشخاص خارج مقر المحكمة بعد إعلان التصويت التاريخي ضدها: «اليوم ليس النهاية بل مجرد البداية».

وأضافت: «في هذا اليوم، دعونا نستجمع قوانا لنُسمع أصواتنا الجماعية».

وتابعت: «لا يمكننا أن نظل صامتين لأن الصمت يشبه التغاضي عن الانتهاكات»، وحثت جميع قطاعات المجتمع على تنحية الخلافات جانبا والعمل سويا في قتال «عدو أكبر وأقوى».

وقالت: «يجب أن نتحلى باليقظة في هذا الوقت المظلم.. دعونا نشكل حركة من الفلبينيين الذين يدافعون عن العدالة ويطالبون بمساءلة موظفينا العموميين».

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