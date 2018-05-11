السيسى: سعدت بالإنجاز العظيم للأيادى المصرية بالعاصمة الإدارية

علق الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» عن فرحته بما شاهده بالعاصمة الادارية الجديدة.



وعلق السيسى قائلًا: «سعدت جدًا بما شاهدته من إنجاز عظيم تصنعه الأيادى المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة».



يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تفقد صباح اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتحدث الرئيس السيسى، خلال الجولة التفقدية، مع القائمين على الأعمال الإنشائية الجارية، حيث استمع منهم إلى شرح عما تم إنجازه حتى الآن.