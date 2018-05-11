هيئة موانئ البحر الأحمر: حركة الملاحة طبيعية ولا توجد خسائر

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه أعيد فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.



وأكد يوسف في تصريح صحفي اليوم، انتظام الحركة الملاحية، وأعمال الشحن، والتفريغ بموانئ الهيئة الستة، والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات "السويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء" مشيرًا إلى أنها تسير بصورة طبيعية ولا توجد أي خسائر أو أضرار.



وأضاف المتحدث الإعلامي للهيئة أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم الجمعة لاستقبال السفينة "جازهونر" وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع، وميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة محبة، وعلى متنها 1003 معتمرين، و5 شاحنات و5 سيارات قادمة من ميناء ينبع، وثلاث سفن أخرى وهي الرياض، عمان، الحرية 2 والتي تحمل 1443 راكبًا، من العمالة المصرية، بدول الخليج و41 شاحنة بضائع و40 شاحنة عفش ركاب، و73 سيارة، كما تغادر ثلاث سفن وهى مسرة، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس والتى تحمل 274 راكبا، و153 شاحنة و8 سيارات.