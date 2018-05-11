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الجمعة 11/مايو/2018 - 11:46 ص

فرنسا: ليس على الأوروبيين دفع ثمن انسحاب واشنطن من «النووي الإيراني»

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان
أش أ
dostor.org/2165732

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، أن الأوروبيين ليس عليهم أن يدفعوا ثمن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، الذي ساهموا هم أنفسهم في إبرامه، وذلك بعد أن هددت واشنطن بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية المتعاونة مع إيران، وأمهلتها 180 يوما للالتزام.

وقال لودريان، في مقابلة مع صحيفة «لوباريزيان»، اليوم الجمعة: «نقول للأمريكيين إن الإجراءات التي سيتخذونها تخصهم، ونعتبر أن عقوباتهم العابرة للحدود غير مقبولةً»، مؤكدا، في الوقت ذاته، أن الخلاف بشأن المناخ والملف النووي لا يمنع من أن الولايات المتحدة حليف تاريخي، لكن ذلك لا يعني الانحياز السياسي.

وكان وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، قد اعتبر، في وقت سابق اليوم الجمعة، أنه حان الوقت لأوروبا أن تنتقل من الأقوال إلى الأفعال لحماية سيادتها الاقتصادية من العقوبات التي تريد الولايات المتحدة تطبيقها على الشركات الأجنبية العاملة في إيران.

وأوضح لومير، في مقابلة مع إذاعة «أوروبا 1»، أنه اتصل بوزير الخزانة الأمريكية ستيف منوشين، وطلب منه إعفاء عدد من الشركات الأوروبية من العقوبات، أو منحها مهلة أطول فيما يتعلق بنشاطها في إيران، مضيفا أن المسئول الأمريكي سيرد بشكل رسمي على الشواغل الأوروبية والفرنسية في هذا الشأن؛ نظرا لأن هناك شركات فرنسية مثل «توتال» و«رينو» و«سنانوفي» تعمل في إيران، ولا بد من حماية «مصالحنا الاقتصادية».

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