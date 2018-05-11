"الفلاحين" تهنئ الرئيس والشعب المصرى بحلول شهر رمضان

هنأ حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك.



وقال أبوصدام، فى بيان صادر عن النقابة العامة للفلاحين، اليوم، إنه بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع الفلاحين والعاملين فى القطاع الزراعى فى مصر، نتقدم بخالص التهانى وأطيب الأمنيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وكل أعضاء الحكومة ود.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وكل أعضاء المجلس وقضاة مصر وكل الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله على مصر والمصريين جميعا بالخير واليمن والبركات.



واختتم البيان داعيًا الله عز وجل أن يعيد تلك المناسبة الكريمة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد لما فيه الخير لبلدنا الحبيب، وعلى شعب مصر العظيم بالتقدم والازدهار.