علاء الكحكي: مش عارف أخد فلوسي من السيد البدوي

قال علاء الكحكي، مالك شبكة قنوات النهار، إن له مديوينات عن السيد البدوي، مالك شركة سيجما، التي كانت تملك قنوات الحياة.



وأضاف "الكحكي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشبكة لإعلان خريطتها الربامجية، أن المديونيات وصلت إلى 126 مليونًا، ومعه حكم بصيغة تنفيذية واجبة النفاذ، وفي حالة تواجد أموال لدى السيد البدوي من حقه الحجز عليها، وتابع: مش عارف أخد فلوسي منه.



وأشار إلى أن هذه الأموال له فيها بصفة شخصية، وأموال بصفته مساهم في الشركة المالكة للقنوات.