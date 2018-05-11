بينهم رجال شرطة.. القوات الأفغانية تنقذ 80 شخصًا فروا من طالبان

ذكر مسؤولون اليوم الجمعة أن قوات الأمن الأفغانية أنقذت 80 على الأقل من أفراد الحكومة، من بينهم جنود ورجال شرطة ومدنيون، من منطقة بإقليم باغلان شمال أفغانستان.



وقال محمود هاجمال، المتحدث باسم حاكم إقليم باغلان إن حوالي مئة جندي وموظف محلي فروا إلى جبال مجاورة، بعد أن سيطرت عناصر طالبان على وسط منطقة "تالا وا بارفاك" الاستراتيجية، يوم الثلاثاء الماضي.



وكان حاكم المنطقة ورئيس الشرطة، من بين هؤلاء الذين تم إنقاذهم ونقلهم إلى مدينة "بول-اي-خمري"، عاصمة الاقليم، حسب المتحدث.



وفي الوقت نفسه، قال ظريف ظريف، أحد أعضاء المجلس الاقليمي، إن العملية التي كانت تهدف لإنقاذ الجنود والموظفين المدنيين المفقودين بدأت يوم الأربعاء الماضي، بعد الاتصال معهم عبر الهاتف.



وأضاف "ظريف" أن العملية للبحث عن الجنود المفقودين المتبقين ورجال الشرطة، ما زالت مستمرة.



وذكر المسؤولون أن المعركة للسيطرة على منطقة "تالا وا بارفاك" تردد أنها تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف قوات الأمن الأفغانية، لكن العدد المحدد لم يتضح بعد.



وزادت الهجمات على مراكز المناطق والمنشآت الحكومية منذ أن أعلنت طالبان هجومها السنوي في 25 أبريل.



وذكر تقرير، صادر عن منظمة "سيجار" الأمريكية الأسبوع الماضي أن 5ر14 بالمئة من المناطق الأفغانية البالغ عددها نحو 400 منطقة، تخضع لسيطرة طالبان بشكل كامل، وهي زيادة 2ر0 نقطة مئوية عن تقريرها الصادر في أكتوبر، وما زلت نحو 30 بالمئة من المناطق محل نزاع.