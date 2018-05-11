القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
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الجمعة 11/مايو/2018 - 11:36 ص

الليلة.. كايروكي يحيي حفلًا غنائيًا بالتجمع الخامس

الليلة.. كايروكي
حسن أمين
dostor.org/2165720

يحيي فريق «كايروكي»، مساء اليوم، حفلًا غنائيًا كبيرًا، داخل كايرو فيستيفال سيتي مول بالتجمع الخامس.

ويعد هذا الحفل الأول من نوعه في سلسلة الحفلات التي تنظمها الفرقة خلال الفترة المقبلة، والتي تقام تحت شعار «كايروكي أمبير»، وانقسمت التذاكر إلى فئتين، الأولى بـ450 جنيهًا، والثانية بـ150 جنيهًا.

ويشدو «كايروكي» باقة مميزة من أجمل أغانيهم، التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ويقوم الفريق بغناء أحدث ألبوماتهم بعنوان «نقطة بيضا»، الذي طرح منذ فترة على «يوتيوب».

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