"القوى العاملة": صرف 130 ألف جنيه لـ3 عمال مصريين بالسعودية

نجح مكتب التمثيل العمالى، التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة فى السعودية، في المتابعة والتواصل مع إحدى مؤسسات تصنيع وبيع الموبيليا، في الحصول على مستحقات نهاية الخدمة لـ3 مواطنين مصريين، وذلك بقيمة إجمالية تتجاوز 130 ألف جنيه مصري.



وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة شكاوى 3 مواطنين يعملون بإحدى مؤسسات تصنيع وبيع الموبيليا يتضررون من قيام صاحب المؤسسة باستخراج تأشيرة خروج نهائي دون صرف مستحقاتهم، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.



وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرًا عبر المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان أكد فيه أن المكتب تابع مشكلة المواطنين الثلاثة واتضح أنهم يعملون بإحدى مؤسسات تصنيع وبيع الموبيليا ويتضررون من قيام صاحب المؤسسة باستخراج تأشيرة خروج نهائي دون صرف مستحقاتهم بإجمالي 27 ألفًا و910 ريالات سعودية، وأنه باق شهر فقط على انتهاء تأشيرة الخروج، ما يترتب تعرضهم لعقوبات مالية وترحيل مخالفتهم لنظام العمل والإقامة بالمملكة.



وتواصل المكتب مع صاحب العمل "ح.ا" للمطالبة بضرورة صرف مستحقات العمال الثلاثة قبل انتهاء تأشيرة الخروج والذي ذكر بأن والده صاحب المؤسسة توفى ويقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل توكيل من الورثة لإدارة المؤسسة وصرف المستحقات، وبالمتابعة المستمرة والتواصل مع وكيل الورثة والعمال تم استخراج تذاكر السفر وتسليمهم مستحقاتهم كاملة.