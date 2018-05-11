"المشاوي" تزيد من ارتفاع ضغط الدم

قال باحثون إن تناول اللحوم المشوية بشكل منتظم يزيد من ارتفاع ضغط الدم فوق القدر المرتبط عادة باستهلاك اللحوم.



وبحسب المعهد الوطني الأميركي للسرطان، وجدت أن تناول كمية كبيرة من اللحم المشوي يزيد من خطر الوفاة بسبب المرض بنسبة 23٪، وبالنسبة للنساء اللواتي خضعن للتشخيص بالسرطان، يزيد خطر الوفاة من أي سبب إلى 31% إذا استمررن في تناول الكثير من اللحوم المشوية.



وتضاف هذه النتيجة إلى جانب الآثار الأخرى لتناول اللحوم على ارتفاع ضغط الدم، والتي وضعت في الاعتبار في إطار الدراسة، التي أجراها باحثون في قسم التغذية في كلية هارفارد للطب العام في بوسطن بولاية ماساتشوستس.



وجد الباحثون أن ضغط الدم لدى المشاركين في الدراسة زاد بسبب المركبات التي نتجت عن طهي اللحم على حرارة عالية أو على لهب مكشوف، وإن هذه المركبات هي الأمينات العطرية غير المتجانسة، أو الأمينات غير المتجانسة (HAA)، سبق أن تم ربطها بالتسبب في الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطانات المعدة والمريء والرئة والبروستاتا والقولون والمستقيم والبنكرياس، فضلا عن زيادة كبيرة في خطر الموت من سرطان الثدي، ولكن آثارها على ارتفاع ضغط الدم كانت في السابق مجرد تخمينات.



إلا أن دراسة أخرى نُشرت في الدورية العلمية الصادرة عن المعهد الوطني الأميركي للسرطان، وجدت أن تناول كمية كبيرة من اللحم المشوي يزيد من خطر الوفاة بسبب المرض بنسبة 23٪، فيما يعد نسبة خطيرة للوفاة من أي مرض نتيجة لسبب واحد، وهو في هذه الحالة: تناول كميات مفرطة من اللحوم المشوية.



وبالنسبة للنساء اللواتي خضعن للتشخيص بالسرطان، يزيد خطر الوفاة من أي سبب إلى 31% إذا استمررن في تناول الكثير من اللحوم المشوية.