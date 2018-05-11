"القوى العاملة": صرف مستحقات ورواتب تقاعد لمصريين بالأردن

نجح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم التى تقدموا بشكوى للمكتب بشأنها، وبلغت 500 دينار أردني، أى ما يوازى 12 ألف جنيه مصرى تقريبًا، وصرف راتب تقاعد لورثتى المرحومين "حمدان.ع.س"، و" إبراهيم.م.ع".



وكان الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بعمان بمتابعة مستحقات العمال التى تقدموا بشكاواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.



وقال إنه تلقى تقريرًا من المستشار العمالى بالأردن، أشرف الحرايرى، أكد فيه أن المكتب تواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، أسفر ذلك عن حل مشكلة العامل "أمين. ش.أ" ضد الكفيل "حمزة.أ" وتسليمه جواز السفر ومستحقاته البالغة 180 دينارًا، كذلك شكوى "رمضان.ع. م" ضد الكفيل "نافع.أ" وتسليمه جواز السفر و320 دينارًا.



وصرف راتب تقاعد لورثة المرحوم "حمدان.ع.س" بأثر راجعي من أول أكتوبر2017 تاريخ الوفاة، ولورثة المرحوم "إبراهيم.م.ع"، من تاريخ الوفاة 15 أبريل 2017.