نقيب الزراعيين يلتقي بمدير عام "الدولي للزراعة الملحية"

التقي الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، بالدكتورة أسمهان الوافي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية، "ايكبا" بدبي اليوم الجمعة، وناقشا الطرفان خلال الاجتماع التنسيق علي تبادل الخبرات الفنية في مجال زراعة نبات السلاكورنيا علي مياه البحر، والمشاركة في تنفيذ نموذج لزراعة السلاكورنيا بالبحر الأحمر.



واتفق الطرفان على زيارة وفد من خبراء المركز للبحر الأحمر، خلال يونيو المقبل لاختيار أنسب الأماكن لتنفيذ زراعة السلاكورنيا، وتمت مناقشة بروتوكول التعاون بين المركز الدولي للزراعة الملحية، ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ومحافظة البحر الأحمر، وأكاديمية البحث العلمي، ويأتي ذلك في إطار حرص اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، على تعظيم الاستفاده من الموارد الطبيعية المتاحة بالمحافظة، واستغلال مياه البحر وزراعة النباتات الملحية لتوفير الأعلاف، وإنتاج الزيوت وتوفير فرص عمل لأهالي المحافظة، وذلك في إطار خطه التنميه المستدامة



يذكر أن المركزالدولي للملوحة يتعاون مع وزاره الزراعة، من خلال مركز بحوث الصحراء في مجال إنتاج نبات الكنيوا ببعض المناطق في الوادي الجديد، وبني سويف، وإنشاء محطة غربلة لحبوب الكنيوا بالوادي الجديد.



وأشادت مدير عام ايكبا بالتعاون مع وزاره الزراعة المصرية، وتعزيز وزياده التعاون خلال الفترة المقبلة، خصوصا في مجال التعاون لزراعة السلاكورنيا بالبحر الأحمر.

