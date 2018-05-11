القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
مصر
الجمعة 11/مايو/2018 - 11:34 ص

نقيب الزراعيين يلتقي بمدير عام "الدولي للزراعة الملحية"

الدكتورة أسمهان الوافي
الدكتورة أسمهان الوافي
عبد الناصر محمد
dostor.org/2165712

التقي الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، بالدكتورة أسمهان الوافي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية، "ايكبا" بدبي اليوم الجمعة، وناقشا الطرفان خلال الاجتماع التنسيق علي تبادل الخبرات الفنية في مجال زراعة نبات السلاكورنيا علي مياه البحر، والمشاركة في تنفيذ نموذج لزراعة السلاكورنيا بالبحر الأحمر.

واتفق الطرفان على زيارة وفد من خبراء المركز للبحر الأحمر، خلال يونيو المقبل لاختيار أنسب الأماكن لتنفيذ زراعة السلاكورنيا، وتمت مناقشة بروتوكول التعاون بين المركز الدولي للزراعة الملحية، ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ومحافظة البحر الأحمر، وأكاديمية البحث العلمي، ويأتي ذلك في إطار حرص اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، على تعظيم الاستفاده من الموارد الطبيعية المتاحة بالمحافظة، واستغلال مياه البحر وزراعة النباتات الملحية لتوفير الأعلاف، وإنتاج الزيوت وتوفير فرص عمل لأهالي المحافظة، وذلك في إطار خطه التنميه المستدامة

يذكر أن المركزالدولي للملوحة يتعاون مع وزاره الزراعة، من خلال مركز بحوث الصحراء في مجال إنتاج نبات الكنيوا ببعض المناطق في الوادي الجديد، وبني سويف، وإنشاء محطة غربلة لحبوب الكنيوا بالوادي الجديد.

وأشادت مدير عام ايكبا بالتعاون مع وزاره الزراعة المصرية، وتعزيز وزياده التعاون خلال الفترة المقبلة، خصوصا في مجال التعاون لزراعة السلاكورنيا بالبحر الأحمر.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ يومين

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة

منذ يومين

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»

منذ 5 أيام

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد

منذ 6 أيام

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»

منذ أقل من شهر

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

الآن

السعودية: المملكة ستسعى لتطوير سلاح نووي إذا سعت إيران لذلك

السفير الروسي بالكويت: لا نعتزم نقل سفارتنا إلى القدس

«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32

ارتفاع فى أسعار الذهب اليوم

الأكثر قراءة

احتجاز راكب هاجم طاقم طائرة مصرية متوجهة إلى ألمانيا

«نادم على 104 سنوات في الحياة».. عالم نباتات يختار الموت الرحيم

السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

30 سفيرًا بمراسم نقل السفارة الأمريكية للقدس

ألبومات الصور

بالصور.. تكريم طارق عامر بحفل قادة الأعمال بالأهرام

افتتاح معارض «أهلًا رمضان»

مؤتمر وزير الصحة لإعلان اللائحة التنفيذية للتأمين الصحي الشامل

«المياه والتحديات الراهنة» ندوة بإعلام زفتى

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

ads
الأكثر قراءة

احتجاز راكب هاجم طاقم طائرة مصرية متوجهة إلى ألمانيا

«نادم على 104 سنوات في الحياة».. عالم نباتات يختار الموت الرحيم

السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

30 سفيرًا بمراسم نقل السفارة الأمريكية للقدس

كشكول

بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وجامعة روسية

ننشر جدول امتحانات نهاية العام لكلية الإعلام جامعة مصر

جامعة القاهرة تحذر أية كيانات وهمية تستخدم اسمها للنصب علي الطلاب المصريين والعرب

"ملح الارض" فيتشر إذاعي لطلاب إعلام عين شمس

"شوقي"يكشف تفاصيل الكتاب الموحد بنظام التعليم الجديد

الأمصار

لافروف:نقل السفارة أوصل التسوية الفلسطينية الإسرائيلية لطريق مسدود

سفارة عمان بالقاهرة تقيم حفل عشاء على شرف وزير الإعلام

مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في بريطانيا

ناسا وأوبر توقعان اتفاقا لتطوير التاكسي الطائر

فلسطينيون يتوافدون لصلاة الجمعة بمخيمات العودة

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

علماء روس يصنعون 30 منتجًا من الطحالب البحرية

34 عالما يكشفون سبب صمود برج بيزا المائل أمام الكوارث

ما الذى يدمر الدماغ البشرى؟

ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

الصحة

"المشاوي" تزيد من ارتفاع ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
ads