بالصور.. "خيرى ومينا" يسجلان فى "عمومية الأطباء"

سجل منذ قليل فى الجمعية العمومية للأطباء، الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، والدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، تمهيدًا لانعقادها فى الواحدة من ظهر اليوم.



وتناقش الجمعية 3 موضوعات، وهى الإجراءات التى سيتم اتخاذها لدعم الطبيب "محمد حسن" المتهم بتعطيل عمل النيابة وإهانتها لمجرد انه لم يستطع ترك مكان عمله فور استدعاء النيابة له، وتعديل ﻻئحة كليات العلوم الصحية وإطلاق مسمى إخصائى على خريجيها.



أما آخر الموضوعات والتى ستناقشها الجمعية العمومية الطارئة هو التعسف ضد الأطباء.