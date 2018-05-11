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الجمعة 11/مايو/2018 - 11:28 ص

"اليونيفيل": الحدود اللبنانية - الإسرائيلية "هادئة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2165705

أكدت بعثة الامم المتحدة في جنوب لبنان، اليوم الجمعة، أنها تراقب الحدود الجنوبية مع إسرائيل عن كثب، وأن المنطقة "هادئة"، غداة غارات على مواقع قالت إسرائيل إنها إيرانية في سوريا.

وأثارت الغارات التي شنتها إسرائيل في الساعات الأولى من أمس الخميس، مخاوف من احتمال قيام حزب الله، الحليف القوي لإيران، برد من مواقعه في جنوب لبنان.

وقال أندريا تينيتي، المتحدث باسم بعثة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل): "إننا نراقب الوضع بشكل عام، ولكن فيما يتعلق بمنطقتنا الوضع هادئ".

وقال تينيتي لوكالة فرانس برس إن القوات الدولية لم تضاعف دورياتها في الجنوب والتي يبلغ عددها نحو 450 دورية في اليوم.

وشنت إسرائيل أمس غارات على ما قالت إنها أهداف لوجستية واستخباراتية إيرانية في سوريا، زاعمة أنها رد على إطلاق صواريخ على قواتها في مرتفعات الجولان المحتلة، نسبته إلى فيلق القدس التابع لإيران.

وتنتشر قوات إيرانية في سوريا لدعم الرئيس بشار الأسد، الذي حصلت قواته على دعم من ميليشيات عراقية وأجنبية وكذلك من حزب الله، ولم يصدر حزب الله أي تعليق بعد على الغارات الإسرائيلية الأخيرة أو حول رده المحتمل.

يذكر أن قوات اليونيفيل أنشئت عام 1978، وتم تعزيزها بعد حرب 2006، ومهمتها ضمان وقف إطلاق النار ومراقبة الانسحاب الإسرائيلي من منطقة منزوعة السلاح على الحدود، وتضم حاليا 10 آلاف و500 عنصر على الأرض.

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