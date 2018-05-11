احتجاز راكب هاجم طاقم طائرة مصرية متوجهة إلى ألمانيا

هاجم راكب على متن طائرة مصرية، متوجهة إلى ألمانيا، أحد أفراد طاقم الضيافة، مساء أمس الخميس.



وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية في مطار «هانوفر» إن باقي أفراد الطاقم وركابا آخرين تمكنوا من السيطرة على الراكب المعتدي، وتقييد حركته بأحزمة في أحد المقاعد، لضمان سلامة الرحلة والتمكن من مواصلتها.



وحسب البيانات، كانت الطائرة التابعة لشركة «إير كايرو» المصرية، أقلعت من مدينة الغردقة الساحلية المصرية متوجهة إلى مدينة هانوفر.



وخالف الراكب تعليمات طاقم الضيافة، وذلك بقيامه بالتدخين داخل مرحاض الطائرة.



وعندما رفض الراكب فتح باب المرحاض، بعدما قام طاقم الضيافة بالطرق عليه لإخراجه ومنعه من التدخين، وفتح الطاقم باب المرحاض على الراكب.



وارتدى الراكب (27 عاما) ملابسه، ثم باغت أحد أطقم الضيافة وهاجمه بلف ذراعه حول رقبته.



وعقب هبوط الطائرة في مطار هانوفر، مساء أمس، تولت الشرطة الاتحادية الألمانية التعامل مع المهاجم، وسلمته بلاغا جنائيا بتهمة التسبب في إصابة جسدية، حسب بيانات المتحدث باسم الشرطة.



وأضاف المتحدث أن المهاجم سيجرى استجوابه أيضا لارتكابه مخالفة نظامية، بسبب تدخينه على متن الطائرة رغم حظر التدخين.



ولم يكن الراكب المعتدي مخمورا، حسبما أظهر اختبار الكحول الذي خضع له في مطار هانوفر.