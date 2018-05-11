والدة أيمن بهجت قمر تتجاهل أغنيته الجديدة "أنا ابن أبويا"

علق الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر على أغنيته الجديد "أنا ابن أبويا" للمطرب مدحت صالح، التي طرحت أمس ضمن أحداث المسلسل الدرامي "رحيم"، الذي يخوض به الفنان ياسر جلال ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل.



وقال "قمر" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": الحمد لله ردود الفعل العظيمة على أغنية أنا ابن أبويا، وناس كتير من امبارح عماله تهنيني، بس استوقفتني حاجة مهمة.. أمي الوحيده اللي ما بركتليش عليها وما شيرتهاش.



وتابع: إيه النظام يا ماما؟، أنا ضارب لك أكتر من خمس أغنيات عن الأم وأوبريت؟!



"رحيم" يشارك في بطولته كل من اللبنانية نور، محمد رياض، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، الراقصة دينا، إيهاب فهمى، صبرى فواز، حسن حسنى، سامى مغاورى، كارولين عزمى، منى فاروق، تونى ماهر، كريم سرور، إسلام شوقى، ياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.