منتج "أهو دا اللى صار" يفاوض فضائية لعرضه فى رمضان

أكد مصدر مقرب من أسرة مسلسل "أهو دا اللى صار" إن الشركة المنتجة تجرى حاليًا مفاوضات مع فضائية مصرية لعرض العمل عبر شاشتها وخاصة بعد خروجه من الخطة الدرامية لقناة on e.



وأضاف المصدر أن 80% من أحداث العمل تم تصويرها، وتبدأ أحداثه فى نهاية القرن التاسع عشر وتستمر لمدة 100 عام فى إطار درامى غنائى من خلال أحداث سياسية واجتماعية ظهرت فى مصر عبر هذه السنوات.



"أهو ده اللى صار"، بطولة روبى، سوسن بدر، محمود البزاوى أروى جودة، أحمد داوود، محمد فراج، واخرون، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.