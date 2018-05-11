توجيه 12 اتهامًا بالقتل إلى شخص يشتبه أنه "قاتل الولاية الذهبية" فى أمريكا

وجهت الشرطة الأمريكية اتهامات لضابط شرطة سابق، تم اعتقاله بسبب الاشتباه في كونه سفاحا ومغتصبا، بسبب صلته بإجمالي 12 جريمة قتل.



وطبقا لوثائق المحكمة الصادرة أمس الخميس، فإن ممثل الادعاء المنطقة في مدينة سانتا باربارا اتهم جوزيف جيمس ديانجيلو" 72 عاما، في أربع جرائم أخرى بالقتل من الدرجة الأولى.



وكانت اتهامات قد وجهت بالفعل له في ثماني جرائم، أربعة منها في مقاطعة "أورانج"، واثنتان في مقاطعة "فينتورا" واثنتان في مقاطعة ساكرامانتو، طبقا لما ذكرته شبكة "سي.إن.إن" الاخبارية الامريكية.



ولم يتضح بعد المكان الذي ستعقد فيه المحاكمة، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساكرامنتو بي".



وكان ضابط الشرطة السابق قد تهرب من الاعتقال منذ سبعينيات القرن الماضي.



وكان مسؤولو تطبيق القانون، في مختلف أنحاء كاليفورنيا يبحثون عمن يسمى بـ"قاتل الولاية الذهبية" منذ ارتكاب جريمته الأولى عام 1976.



ويشتبه أنه وراء أكثر من 50 جريمة اغتصاب و12 جريمة قتل، خلال عشر سنوات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، في أكثر من عشر مقاطعات مختلفة بولاية كاليفورنيا، طبقا لما قالته ممثلة الادعاء في مقاطعة ساكرامنتو آن ماري شوبرت.



يذكر أن ممثلي الادعاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية استخدموا مواقع الكترونية خاصة بعلم الانساب، للقبض على "جوزيف جيمس ديانجيلو.



وتم تحديد اسم "جوزيف جيمس ديانجيلو" على أنه المشتبه بأنه "قاتل الولاية الذهبية"، بعد أن طابقت الشرطة عينة من حمضه النووي "دي.إن.إيه" بجرائم تاريخية.



وجدير بالذكر أن "الولاية الذهبية" هي اسم آخر تلقب به ولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وأكد مكتب محامي مقاطعة ساكرامنتو، في تصريح إن المحققين توصلوا إلى ديانجيلو، باستخدام قواعد بيانات، تحمل معلومات جينية لواحد من أقربائه.



وكان ديانجيلو يعمل لصالح هيئتين مختلفتين للشرطة من عام 1973 تقريبا إلى عام 1979، وأقيل من عمله بسبب اتهامات بالسرقة.