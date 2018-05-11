"الحربى" يروى تفاصيل الأيام الأخيرة للضحية "البلوى" بشيكاغو

تكشفت تفاصيل جديدة حول ملابسات وفاة المبتعث عنان أحمد البلوي، في حادث سيارة بمقاطعة كوك في ولاية شيكاغو الأمريكية، أوضحها أحد زملائه.



وقال عبدالله الحربي، إن "عنان البلوي" البالغ من العمر 27 سنة، كان سيتخرج بعد 5 أشهر ويحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة.



وأوضح انه تم ابتعاث البلوي لدراسة البكالوريوس منذ 7 سنوات؛ حيث درس اللغة الإنجليزية لمدة عامين، والتحق بعدها بجامعة "مورهيد" لدراسة الهندسة المدنية وإدارة المشروعات، ودرس بها لمدة 5 سنوات.



وأضاف أنه عندما اقتربوا من إنهاء المشروع الأخير في مادة المساحة الهندسية، قال له البلوي "هالمشروع الأخير بالهندسة يالله الجمالة باقي أسبوع بس".



وكشف تقرير الطب الشرعي أن البلوي الذي توفي يوم الأحد الماضي، في حادث سيارة، كان واحدًا من ضمن 5 أشخاص صدمهم السائق، وأوضحت التحقيقات أنهم كانوا يستقلون سيارة تعطلت بهم، وهو ما دفعهم للنزول منها؛ للبحث عن وسيلة مواصلات أخرى، قبل أن تصدمهم سيارة أجرة.