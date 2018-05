إدراج 9 جامعات مصرية في تصنيف بريطاني لدول الاقتصادات الناشئة

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، حول ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف "الجامعات البريطاني THE لدول الاقتصادات الناشئة Emerging Economies" الصادر لعام 2018.



وذكر بيان صادر اليوم الجمعة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التقرير أوضح أن جامعة بني سويف شغلت المرتبة 114 كأولى الجامعات المصرية في تصنيف "الجامعات البريطاني THE لدول الاقتصادات الناشئة"، بينما شغلت كل من جامعة الإسكندرية وجامعة القاهرة وجامعة المنصورة الترتيب بالمدى (201 – 250)، كما جاءت كل من جامعة عين شمس، وجامعة قناة السويس في مرتبة بالمدى (251 – 300)، وأخيرًا جاءت جامعة أسيوط، وجامعة جنوب الوادي في مرتبة بالمدى (301 – 350)، مشيرا إلى أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة جاءت في المرتبة 120.



وأكد التقرير أن أداء مصر في تصنيف "الجامعات البريطاني THE لدول الاقتصادات الناشئة" الصادر لعام 2018، شمل عددًا من الملاحظات وهي دخول جامعتين جديدتين في مصر لأول مرة في التصنيف وهما جامعة بني سويف وجامعة أسيوط، وحصول جامعة بني سويف على أعلى مرتبة بجميع الجامعات المصرية، وأعلى من أي جامعة حتى في عام 2017، وإدراج 9 جامعات مصرية في هذا الترتيب، وثلاث جامعات فقط في عام 2016 قبل تشكيل لجنة مساعدة الجامعات على تحسين التصنيف الدولي للجامعات.



ونوه التقرير بأنه في حين هيمنت جامعات الصين، تراجع العديد من الدول الناشئة الأخرى، لكن مصر حافظت على أداء قوي بل وتحسنت في ترتيبها، مضيفًا أن مؤشرات أداء تصنيف "الجامعات البريطاني THE تعتمد على خمسة مجالات رئيسية وتحتوي على مؤشرات فرعية عديدة هي التدريس (البيئة التعليمية) بنسبة 30%، البحث العلمي (الحجم والدخل والسمعة) بنسبة 30%، الاستشهادات (تأثير البحوث) بنسبة 30%، النظرة الدولية (الموظفين والطلاب والبحوث) بنسبة 10%، الدخل من الصناعة (نقل المعرفة) بنسبة 30%.



يذكر أن عدد الدول في الأسواق الناشئة يبلغ 25 دولة هي "البرازيل، تشيلي، الصين، كولومبيا، جمهورية التشيك، مصر، اليونان، المجر، الهند، إندونيسيا، كوريا، ماليزيا، المكسيك، المغرب، قطر، بيرو، الفلبين، بولندا، روسيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تايوان، تايلاند، تركيا، والإمارات العربية المتحدة".