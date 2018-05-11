القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
مصر
الجمعة 11/مايو/2018 - 10:53 ص

إدراج 9 جامعات مصرية في تصنيف بريطاني لدول الاقتصادات الناشئة

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي
أش أ
dostor.org/2165662

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، حول ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف "الجامعات البريطاني THE لدول الاقتصادات الناشئة Emerging Economies" الصادر لعام 2018.

وذكر بيان صادر اليوم الجمعة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التقرير أوضح أن جامعة بني سويف شغلت المرتبة 114 كأولى الجامعات المصرية في تصنيف "الجامعات البريطاني THE لدول الاقتصادات الناشئة"، بينما شغلت كل من جامعة الإسكندرية وجامعة القاهرة وجامعة المنصورة الترتيب بالمدى (201 – 250)، كما جاءت كل من جامعة عين شمس، وجامعة قناة السويس في مرتبة بالمدى (251 – 300)، وأخيرًا جاءت جامعة أسيوط، وجامعة جنوب الوادي في مرتبة بالمدى (301 – 350)، مشيرا إلى أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة جاءت في المرتبة 120.

وأكد التقرير أن أداء مصر في تصنيف "الجامعات البريطاني THE لدول الاقتصادات الناشئة" الصادر لعام 2018، شمل عددًا من الملاحظات وهي دخول جامعتين جديدتين في مصر لأول مرة في التصنيف وهما جامعة بني سويف وجامعة أسيوط، وحصول جامعة بني سويف على أعلى مرتبة بجميع الجامعات المصرية، وأعلى من أي جامعة حتى في عام 2017، وإدراج 9 جامعات مصرية في هذا الترتيب، وثلاث جامعات فقط في عام 2016 قبل تشكيل لجنة مساعدة الجامعات على تحسين التصنيف الدولي للجامعات.

ونوه التقرير بأنه في حين هيمنت جامعات الصين، تراجع العديد من الدول الناشئة الأخرى، لكن مصر حافظت على أداء قوي بل وتحسنت في ترتيبها، مضيفًا أن مؤشرات أداء تصنيف "الجامعات البريطاني THE تعتمد على خمسة مجالات رئيسية وتحتوي على مؤشرات فرعية عديدة هي التدريس (البيئة التعليمية) بنسبة 30%، البحث العلمي (الحجم والدخل والسمعة) بنسبة 30%، الاستشهادات (تأثير البحوث) بنسبة 30%، النظرة الدولية (الموظفين والطلاب والبحوث) بنسبة 10%، الدخل من الصناعة (نقل المعرفة) بنسبة 30%.

يذكر أن عدد الدول في الأسواق الناشئة يبلغ 25 دولة هي "البرازيل، تشيلي، الصين، كولومبيا، جمهورية التشيك، مصر، اليونان، المجر، الهند، إندونيسيا، كوريا، ماليزيا، المكسيك، المغرب، قطر، بيرو، الفلبين، بولندا، روسيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تايوان، تايلاند، تركيا، والإمارات العربية المتحدة".

موضوعات متعلقة

أوامر تركية باعتقال 154 شخصًا لصلتهم بالانقلاب الفاشل

أوامر باعتقال 150 شخصًا فى تركيا

تركيا تأمر باعتقال 70 مسئولًا عسكريًا لصلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل 70 ضابطًا بالجيش لصلتهم بـ«جولن»

اقرأ أيضًا
منذ يوم

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ يومين

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة

منذ يومين

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»

منذ 4 أيام

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد

منذ 6 أيام

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»

منذ أقل من شهر

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

الآن

وزير النقل: لم يتم رفع أسعار تذاكر القطارات منذ 2014 (فيديو)

جهات سيادية تستقبل جثمان «مريم» بمطار القاهرة (صور)

17.68 جنيه.. سعر «الدولار» اليوم فى شركات الصرافة

أحمد عبدالعزيز: كنت أخجل من الفتيات لهذا السبب

الأكثر قراءة

«نادم على 104 سنوات في الحياة».. عالم نباتات يختار الموت الرحيم

جهات سيادية تستقبل جثمان «مريم» بمطار القاهرة (صور)

مصدر بـ«ON»: لا رجعة عن وقف برنامجي يوسف الحسيني وأماني الخياط

بالصور.. المطربة ياسمين نيازي تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

ألبومات الصور

بالصور.. تكريم طارق عامر بحفل قادة الأعمال بالأهرام

افتتاح معارض «أهلًا رمضان»

مؤتمر وزير الصحة لإعلان اللائحة التنفيذية للتأمين الصحي الشامل

«المياه والتحديات الراهنة» ندوة بإعلام زفتى

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

ads
الأكثر قراءة

«نادم على 104 سنوات في الحياة».. عالم نباتات يختار الموت الرحيم

جهات سيادية تستقبل جثمان «مريم» بمطار القاهرة (صور)

مصدر بـ«ON»: لا رجعة عن وقف برنامجي يوسف الحسيني وأماني الخياط

بالصور.. المطربة ياسمين نيازي تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

كشكول

جامعة القاهرة تحذر أية كيانات وهمية تستخدم اسمها للنصب علي الطلاب المصريين والعرب

"ملح الارض" فيتشر إذاعي لطلاب إعلام عين شمس

"شوقي"يكشف تفاصيل الكتاب الموحد بنظام التعليم الجديد

«الورقة بتتكلم»فيلم تسجيلي لطلاب إعلام عين شمس

«ع الرصيف» فيلم تسجيلي لطلاب إعلام عين شمس

الأمصار

العراق: ضبط 5 من «داعش» بينهم مساعد أبو بكر البغدادي

اليمن: مقتل 38 حوثيًا في محافظة الحديدة

تقرير: 46% من سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت

مسيرات حاشدة في إندونيسيا رفضا لإعلان القدس عاصمة لإسرائيل

بدء فترة الصمت الانتخابي في العراق

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

34 عالما يكشفون سبب صمود برج بيزا المائل أمام الكوارث

ما الذى يدمر الدماغ البشرى؟

4.7 مليون دولار لدعم مركز أمريكى لعلاج مرض التوحد

ads
ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

الصحة

ندوة تثقيفية بعنوان «الصوم الآمن لمرضى السكري في رمضان» بمعهد ناصر

الدستور على فيسبوك
ads