علام: لا جدوى من اجتماع لجنة سد النهضة قبل "التساعى"

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، إنه لا جدوى من عقد اجتماع آخر للجنة الفنية المختصة ببحث الآثار السلبية لبناء سد النهضة قبل انعقاد الاجتماع "التُساعى" المقبل فى أديس أبابا، والذى اقترحته السودان عقب الاجتماع الأخير منذ أيام.



وأوضح وزير الرى الأسبق لـ"الدستور"، أن هناك "اجتماع تساعى" لبحث أزمة سد النهضة، مستنكرًا طرح السودان لهذا المقترح رغم وجود اتفاقية 1959 معها، وكان من الممكن إرسال المقترح المطلوب لمصر أو طرح وجهة النظر لأنه لا داعى لعقد اجتماع آخر للجنة عقب اجتماعها منذ أيام، مع إظهار قدر كبير من المرونة من جانب مصر.