القوات اليمنية تبدأ تحرير "الحديدة" من الحوثيين

بدأت قوات الشرعية اليمنية، وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية، اليوم الجمعة، فى شن هجوم على الميليشات الحوثية فى مديريتي الجراحى وزبيد بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.



وأشارت مصادر فى الجيش اليمنى - وفقا لما أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إلى أن العملية تأتي من أجل تحرير محافظة الحديدة من الميليشات الحوثية، مؤكدة أن المقاومة اليمنية نجحت فى السيطرة على منطقة كهبوب بمحافظة لحج.



وسيطرت قوات الشرعية اليمنية،أمس، على منطقة البرح غرب محافظة تعز، آخر قلاع الميليشيات في الساحل الغربي، وقطعت خطوط إمداد ميليشيات الحوثي في جبهات عدة بمديريات مختلفة.