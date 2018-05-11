"المواصفات والجودة".. ورشة عمل لربط أنشطة دعم التجارة والتصدير

نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة للوزارة بالتعاون مع منظمة الأيزو والوكالة السويدية للتعاون الإنمائى ورشة عمل حول ربط أنشطة الهيئة بمؤسسات دعم التجارة لضمان عمليات تصدير ناجحة بحضور ممثلي عدد من المجالس التصديرية وهيئة تنمية الصادرات والاتحاد العام للغرف التجارية ومركز تحديث الصناعة.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على رفع الوعى بمستجدات المواصفات القياسية وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية والارتقاء بمستوى الصناعة المحلية.



ناقشت الورشة عددا من آليات دعم التصدير شملت إنشاء بوابة إلكترونية تتضمن المعلومات والبيانات الخاصة بمتطلبات التصدير للمنتجات من مواصفات واختبارات وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وعرضت العديد من المقترحات منها مطالبة المجالس التصديرية بوضع الية لتنفيذ هذه البوابة لتذليل عقبات التصدير وخفض تكاليفه على المصنعين وذلك من خلال الاستعانة بالمواصفات ونظم إدارة الجودة لرفع كفاءة المنتجات والخدمات.