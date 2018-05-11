مقتل شرطى وإصابة 13 آخرين إثر انفجار قنبلة فى سوق بباكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل شرطي واحد على الأقل وإصابة 13 آخرين جرّاء انفجار قنبلة على جانب الطريق وإصابتها لسيارة كانت تحمل جنودًا شمال غربي البلاد.



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة أن الانفجار وقع في سوق مزدحمة بمدينة (بانو) بإقليم خيبر بختونخوا الحدودي مع أفغانستان، وذلك نقلًا عن مسئول بالشرطة الباكستانية.



ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن، وفي حادث منفصل، قتل 5 أشخاص من أسرة واحدة وأصيب اثنان في انفجار نتيجة تسرب للغاز بفندق يقع في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده.