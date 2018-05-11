القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
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الجمعة 11/مايو/2018 - 10:46 ص

مديرية أمن الجيزة تشن حملة لضبط الخارجين عن القانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2165651

شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، لضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة، وتمكن رجال المباحث خلال حملة، من تنفيذ 230 حكما قضائيا، وضبط 68 قضية مخدرات وسلاح نارى.

كما أسفرت الحملة، التى استهدفت عدة بؤر إجرامية بالصف ومدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم وفيصل، وأنحاء أخرى من المحافظة، عن إزالة 540 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق، وتنفيذ 17 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل.

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