وفد البرلمان ينجح في حل أزمة صيادي البحر الأحمر

نجحت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة، في تحقيق مطالب صيادي البحر الأحمر، ونجح رئيس اللجنة في نزع فتيل الأزمة في ظل منع الصيد ببعض المناطق بالمحافظة نتيجة عمليات العملية الحربية الشاملة سيناء 2018.



وأكد الشعيني للصيادين، إنه تواصل مع محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله، للعمل علي حل مشاكل الصيادين، وأن المحافظ قرر منح مساعدات عاجلة للصيادين قدرها 2000 جنيه لكل منهم، وسيتم الصرف قبل شهر رمضان المبارك، كما انه سيتم صرف مساعدة قدرها 1000 جنيه لكل صياد قبل عيد الفطر المبارك.



وشكر رئيس اللجنة المحافظ لاستجابته السريعة بتعويض الصيادين للتخفيف من معاناتهم، مؤكدا الاتفاق مع الجهات المعنية للتيسير وسهولة تجديد رخص الصيد، معترفًا بأن الترخيص الجديد صعب، ولكن تجديد الرخصة سيكون سهلا، وتم الاتفاق مع كافة المسئولين علي ذلك.



كما أكد رئيس اللجنة أنه سيتم إصدار توصية من اللجنة ليمنح بنك مصر أو البنوك الوطنية قروضا ميسرة للصيادين، تحت إطار المساعدة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



جاء ذلك خلال لقاء لجنة الزراعة والري مع صيادي البحر الأحمر، خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة.