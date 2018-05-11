مجلس الدولة: العاملون بـ"الشحن الجوى" لا يخضعون للحد الأقصى للأجور

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئـيس مجلس الـدولـة، فتوى بعدم خضوع العاملين بشركة مطار القاهرة للشحن الجوى لأحكام القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.



وصرح المستشار مصطفى أبو حسين، نائب رئيس المجلس ورئيس المكتب الفني، بأن الفتوى جاءت تأسيسًا على أنها تُعدُّ من الشركات المساهمة التى تندرج فى عداد أشخاص القانون الخاص، وتبعًا لذلك فإن العاملين بها لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، حيث إنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة، أو بالأشخاص الاعتبارية العامة، المحددين حصرًا بهذا القانون.