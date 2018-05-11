تطبيق لـ"هواوى" يُمكن المستثمرين من تحميل "محافظ للبيتكوين"

طرحت شركة تصنيع الهواتف الصينية "هواوي" تطبيق يُمكن المستثمرين من تحميل "محافظ للبيتكوين" عبر أجهزتهم.



وقال نائب رئيس الأعمال التشغيلية الشركة إنه من المقرر انطلاق تلك الخدمة بداية من اليوم الجمعة، مشيرا إلى أنه سيتم تحميلها على جميع هواتف الشركة، فيما ستتواجد بالإصدارات القديمة خلال الأشهر المقبلة.



وأضاف "أليخاندرو دي لا توري" أن هذه الفرصة جيدة للصعود داخل سوق الصين، وتعد "هواوي" أكبر شركة تصنيع هواتف في بكين والثالثة على العالم.



وأوضح أن استخدام المدفوعات غير النقدية عبر التطبيقات كبير جدا، مشيرا إلى أن النظام المصرفي التقليدي يتضائل، "لذلك هناك فرصة جيدة بالنسبة للمدفوعات الإلكترونية لتنمو هناك".



وتعد الصين أحد أكبر الدول تداولًا في العملات الإلكترونية على مستوى العالم، على الرغم أن الدولة تمارس قيود عديدة على تعاملاتها.



وهبطت "البيتكوين" بنحو 5.5% إلى 8833 دولار.