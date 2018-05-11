من "25 قرشا" حتى "7 جنيهات".. رحلة سعر تذكرة المترو

"سعر تذكرة المترو".. أزمة أصابت الشارع المصري، والتي اعتبرها الكثيرون كارثة بكل المقاييس، ورغم الغضب العارم الذي ملأ الشارع المصري بعد غلاء سعره مؤخرًا، ليخرج علينا الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بقرار زيادة أسعار تذاكر المترو ابتداء من اليوم مع تقسيمها إلى نظام محطات، بحيث يكون كل عدد من المحطات بسعر مختلف، على أن يتراوح سعر التذكرة بين 3 و7 جنيه للتذاكر الكوامل ويتراوح بين 2 و6 جنيه لأنصاف التذاكر.



وترصد «الدستور» رحلة تذكرة المترو...



"10 قروش"

فى عهد الرئيس السادات تم التعاقد مع بيت الخبرة الفرنسي الحكومي "سوفريتو" في 20 سبتمبر 1970، وتم التصديق على إنشاء هيئة مترو الأنفاق في عام 1973، وتم تشغيله بعد تولي محمد حسنى مبارك بالقانون رقم 113 لسنة 1983.



وبدأت المرحلة الأولى والخط الأول للمترو عام 1987، والممتد من ميدان باب اللوق «عابدين» وحتي حلوان، وبين خط حديدي آخر ممتد من ميدان رمسيس حتى المرج، وكان سعر أول تذكرة مترو موحدة عام 1987، عندما تم افتتاح أول مرحلة بالخط الأول من حلوان حتى رمسيس، 10 قروش.



"50 قرشا"

مع افتتاح المرحلة الثانية منه تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل، على أن تكون كل مرحلة بسعر مختلف للتذكرة، وتم تحديد سعر المرحلة الأولى وكانت من محطة إلى 9 محطات بمبلغ 10 قروش للتذكرة، وسعر المرحلة الثانية من 9 محطات إلى 18 محطة بسعر 15 قرشا للتذكرة، والمرحلة الثالثة من 18 محطة فأكثر بسعر 25 قرشا للتذكرة، ليكون سعر التذكرة للمحطات كاملة بـ50 قرشا للتذكرة.



"75 قرشا"

مع اكتمال الخط الثانى للمترو شبرا ـ الجيزة عام 2002 تم رفع قيمة التذكرة، حيث أصبحت المرحلة الأولى بـ 25 قرشا والثانية بـ 50 قرشا والثالثة بـ 75 قرشا عندما كان يتولى المهندس سليمان متولى مسؤولية وزارة النقل.



"جنيه"

تم إلغاء نظام المراحل في سعر التذكرة في عام 2006، وتم تحديد سعر موحد للتذكرة قيمته جنيه واحد.



"جنيهان"

كانت هناك العديد من المناقشات من وزارة النقل لرفع سعر التذكرة، حتى استقرت في النهاية إلى أن وافق مجلس الوزراء رسميًا على قرار الدكتور هشام عرفات وزير النقل في مارس 2017، برفع تذكرة مترو الأنفاق، وذلك بجنيهين للتذكرة الكاملة لجميع خطوط المترو.



"7 جنيهات"

قرر الدكتور هشام عرفات وزير النقل، زيادة أسعار تذاكر المترو اليوم الجمعة، المنطقة الأولى تشمل من محطة إلى 9 محطات وسعر تذكرتها 3 جنيهات للتذكرة الكاملة وجنيهين لنصف تذكرة، والمنطقة الثانية تشمل من 9 محطات إلى 16 محطة وسعر تذكرتها 5 جنيهات للتذكرة الكاملة و4 جنيهات للأنصاف، المنطقة الثالثة استقلال أكثر من 16 محطة وسعر تذكرتها 7 جنيهات للتذكرة الكاملة، و6 جنيهات للأنصاف.