"يو بى إس": توسيع مصادر العوائد يُجنب مخاطر تقلبات أسواق الأسهم

قال بنك "يو.بي.إس" إن عودة التقلبات لأسواق الأسهم في العام الحالي لا تعني أن الأوقات الجيدة قد انتهت، لكن المستثمرين عليهم التصرف بذكاء تجاه تعرضهم لتلك المخاطر.



وأضاف البنك في مذكرة له، أن المستثمرين من الممكن تجنبهم لتلك المخاطر عبر توسيع مصادر العوائد وتنويع محفظتهم الاستثمارية، وتعديل تعرضهم للمخاطر الهبوطية في سوق الأسهم، نقلًا عن وكالة "بلومبرج".



وتابع المصرف السويسري أن المستثمرين يجب أيضا أن يبحثوا عن مناطق تتجنب الائتمان الخطير والمبالغة في حيازة العملات الأجنبية.



وأوضح "مارك هايفيل" المحلل بالبنك أن تواجد المخاطر المتزايدة والتقلبات الطبيعية لا يعني أن الاستثمار أصبح أقل جاذبية، أو أن المستثمرين يجب أن يتجنبوا العوائد السلبية.



وأشار إلى أن النمو العالمي لا يزال مستمر ونمو الأرباح قوي، وتقلبات أسواق الأسهم لا تزال جاذبة بالنسبة إلى النقد والدخل الثابت.