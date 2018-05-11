"عز العرب" يناقش دور المرأة في صناعة السينما بأكاديمية الفنون

يشارك المخرج إسلام عز العرب، الباحث بأكاديمية الفنون، فى منتدى المرأة ومستقبل الإبداع، التي تنظمه الأكاديمية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تحت عنوان «منتدى المرأة ومستقبل الإبداع»، وذلك يوم 15 مايو الجاري.



ويقدم "عز العرب" في المنتدى، بحثًا بعنوان «دور المرأة بين مسقبل الإبداع والطرح الفيلمى فى سينما المرأة»، يقول فيه إن تاريخ السينما المصرية، يدرك دور المرأة فى صناعتها، حيث ساهمت المرأة بإبداعها الفنى والفكرى فى صناعة السينما محليًا وعالميًا، لافتًا إلى أن لها إسهامات بارزة فى هذا الشأن، منذ عشرينيات القرن العشرين.



ويؤكد أن أهمية البحث جاءت فى توضيح الدور المحورى للمرأه المبدعة فى المجتمع المصرى من خلال فن السينما، ودعم دور المرأة الإبداعى والفكرى فى تحقيق مطالبها من خلال فن السينما.