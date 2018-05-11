خاص.. خروج مسلسل يسرا من سباق الفضائيات المصرية

قررت إدارة قناة ON E، خروج مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، الذى تقوم ببطولته الفنانة يسرا، من خريطتها الرمضانية، المقرر عرضها خلال أيام.



ومن جانبه، قال المنتج جمال العدل فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن إدارة قناة ON E قررت عدم عرض العمل، ولكن سيتم عرضه على أكثر من منصة أخرى، منها التلفزيون السعودي، أوربت، الأردن، شاهد، والتليفزيون التونسي.



وتظهر يسرا فى أحداث المسلسل بشخصية مستشارة قانونية فى المحكمة الدستورية، تتعرض لضغوط نفسية بعد فقدان ابنها فى الحلقات الأولى.



العمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ويشارك فى بطولته كل من شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، لطيفة فهمى، إنجى أبو زيد، عبد الرحيم حسن، محمود فارس، هدى المفتى، وسامى مغاورى، وإخراج محمد على.