بالدموع والصلوات.. الجالية المصرية فى بريطانيا تودع جثمان مريم.. "صور"

ودّع أبناء الجالية المصرية في بريطانيا جثمان الطالبة الفقيدة مريم مصطفى عبدالسلام، بعدما صلوا عليه الجنازة، في المركز الإسلامي بلندن.



وكان جثمان الطالبة المصرية مريم، قد وصل لندن قادمًا من مدينة نوتنجهام، استعدادًا لشحنه إلى القاهرة، فجر اليوم الجمعة.



وقالت عضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج ميرفت خليل، إن المشهد في وداع مريم مثير للبكاء وإن الجالية في بريطانيا تعيش أسوأ أيامها نتيجة فقدها إحدى بناتها، مشيرًا إلى أن الحاضرين في وداع جثمان الفقيدة مريم كان من شتى أنحاء بريطانيا يتقدمهم السفير ناصر كامل، سفير مصر في لندن والقنصل العام السفير علاء الدين يوسف.



وأضافت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يقوم وفد من لجنة العلاقات الخارجية باستقبال الجثمان بمطار القاهرة. كما يشارك أعضاء جمعية الصداقة البريطانية فى الاستقبال.



وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن اللجنة ستنظم جلسة استماع بالبرلمان لوالديها، خلال الأيام القليلة القادمة، للتعرف على حقيقة ما جرى بشأن قضية "مريم" بالخارج، وما وصلت إليه، وكل الملابسات الخاصة بها لاستكمال متابعة التحقيقات، مؤكدة أن البرلمان لن يترك حقها حتى محاسبة الجناة.