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الجمعة 11/مايو/2018 - 10:34 ص

ريال مدريد يتراجع عن ضم ليفاندوفيسكي

ليفاندوفيسكي
ليفاندوفيسكي
أ ش أ
dostor.org/2165631

ذكرت شبكة "سكاى سبورت"، اليوم الجمعة، أن نادى ريال مدريد قرر صرف النظر عن ضم روبرت ليفاندوفيسكى نجم هجوم نادى بايرن ميونخ الألمانى فى الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت شبكة "سكاي سبورت": إن ريال مدريد جمد المفاوضات وقطع كل الاتصالات مع اللاعب ووكيله بيني زاهافي.

وكان ليفاندوفسكي على رأس قائمة المطلوبين للانضمام للملكي الصيف المقبل، وسعى فلورينتينو بيريز رئيس الميرنجي بقوة لضمه.

يذكر أن كارل هانز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، قد أكد مرارا أنه لن يسمح للبولندي بالرحيل هذا الصيف.

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